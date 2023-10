Rywal bezlitośnie "zabawił się" z reprezentantem Polski. Nagranie obiegło sieć

Przemysław Frankowski już od dłuższego czasu jest uznawany za jedną z największych gwiazd swojego zespołu. Swój status, a także przydatność dla RC Lens udowodnił podczas derbowego starcia z ekipą OSC Lille. Etatowy reprezentant Polski zanotował ważną asystę, a co najważniejsze zaprezentował się z naprawdę interesującej strony. Oprócz dobrych recenzji za swój występ we francuskich mediach społecznościowych hula wyjątkowy filmik z Polakiem w roli głównej. Tym razem nie był on głównym bohaterem, a "ofiarą" świetnej techniki swojego rywala. Nagranie to prawdziwy hit.