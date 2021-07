Gumny coraz lepiej radzi sobie na boiskach Bundesligi. Polak trafił do Augsburga przed rokiem z Lecha Poznań. Początkowo miał problem z regularną grą od pierwszej minuty, lecz pod koniec sezonu był już piłkarzem pierwszego składu.



W Bundeslidze rozegrał łącznie 24 spotkania, zdobył w nich jedną bramkę i zanotował jedną asystę.



Dzięki swojej postawie 23-latek znalazł się w orbicie zainteresowań Olympique Marsylia. Poinformował o tym dziennikarz Sacha Nabet, suegrując, że dyrektor generalny francuskiego klubu Pablo Longoria wysłał zapytanie w sprawie ewentualnego transferu Polaka.



W tej chwili jednak nie można mówić o jakichkolwiek konkretach. Jeśli chodzi o listę życzeń OM, numerem jeden wśród prawych obrońców jest piłkarz Fiorentiny - Pol Lirola.



Robert Gumny dołączy do Arkadiusza Milika?

Jeśli Gumny ostatecznie trafi do ekipy ze Stade Velodrome spotka w szatni Arkadiusza Milika, który szybko zyskał sympatię fanów OM.



Nasz napastnik potrzebował tylko jednej rundy, by strzelić 10 goli i dołożyć do tego jedną asystę. Czy niedługo będziemy mogli mówić o polskim duecie z Marsylii?



