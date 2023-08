Rewolucja w PSG. Nie tylko Mbappe. inne wielkie gwiazdy już po rozmowach!

Doniesienia o rozmowach w klubie podało RMC. Według tej rozgłośni Hiszpan i Portugalczyk poinformowali o decyzji klubu pięciu piłkarzy. Byli to: Neymar , Verratti , Hugo Ekitike , Juan Bernat i Renato Sanches .

To byłby kolejny wstrząs w Parku Książąt. Z ekipą już pożegnał się przecież Lionel Messi , który po dwóch katach odszedł na zasadzie wolnego transferu do Interu Miami.

Teraz przyszedł czas na inne gwiazdy. Neymar to przecież transferowy rekordzista świata . W 2017 roku przychodził z FC Barcelona za 222 miliony euro. Jednak kilka dni temu miał przekazać PSG, że chce odejść, mimo że jego kontrakt obowiązuje do 2027 roku.

PSG. Lionel Messi już odszedł, co z innymi gwiazdami?

Największą niewiadomą jest jednak przyszłość Kyliana Mbappe . Francuz zapowiedział, że nie zamierza przedłużać wygasającego za rok kontraktu. Klub chciał go w takim razie sprzedać, żeby nie stracić go za darmo, ale ten nawet nie chciał podjąć rozmów z przedstawicielami Al-Hilal, którzy mieli oferować mu i PSG wielkie pieniądze.

Za karę 24-letni napastnik nie pojechał z zespołem na obóz do Azji, a gdy piłkarze wrócili do domu, to nie może trenować z pierwszą drużyną. W takim położeniu jest 15 graczy, w tym: Georginio Wijnaldum, Leandro Paredes czy Julian Draxler.