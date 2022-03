Porażka już w 1/8 finału Ligi Mistrzów sprawiła, że w PSG wrze. Bajeczne okienko transferowe, zwieńczone sprowadzeniem Messiego nie przyniosło zespołowi takich korzyści, o jakich marzono. Zespół nie wygra w tym roku LM, szybko odpadł też z Pucharu Francji.

To rezultaty - biorąc pod uwagę potencjał drużyny i oczekiwania - kompromitujące. Nic dziwnego, że w Paryżu latem może dojść do prawdziwej rewolucji.

PSG straci gwiazdy? Mbappe, Messi i Neymar gotowi do odejścia

Nie jest tajemnicą, że Kylian Mbappe jest zdecydowany na transfer do Realu Madryt i prawdopodobnie latem przeniesie się do Hiszpanii. Romain Molina ujawnia, że wielkich odejść z PSG może być więcej.

Reklama

"To kłamstwo, że Messi jest szczęśliwy w Paryżu" - mówi Molina. Jak uważa, Argentyńczyk najchętniej wróciłby do Barcelony, choć na razie jest to scenariusz trudny do zrealizowania. Być może Messi poszuka jednak innych dróg ucieczki.

Władze PSG są także rozczarowane pobytem w Paryżu Neymara. Piłkarz, na którego wydano 222 mln euro, nie osiągnął poziomu na jaki liczono i nie poprowadził drużyny po triumf w Lidze Mistrzów. Brazylijczyk także mógłby odejść z Paryża, choć może być trudno znaleźć chętnego do wyłożenia wielkiej kasy za gwiazdora.

Rewolucja w PSG ma dotknąć także osoby odpowiedzialne za zarządzanie klubem. Praktycznie przesądzony jest już los trenera Mauricio Pochettino, a z pracą najprawdopodobniej pożegna się też dyrektor sportowy Leonardo.