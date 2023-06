Rewolucja nabiera tempa, PSG rusza na łowy. Doskonałe wieści dla... Kiwiora

Ponadto PSG jest przyzwyczajone do sukcesów na krajowym podwórku - a zarządowi marzy się jednak zrobienie kroku dalej w rozwoju ekipy z Parc des Princes i sięgnięcie po puchar Ligi Mistrzów. To zaś niechybnie oznacza, że w pogoni za tym celem " Les Parisiens " będą musieli pomyśleć o kolejnych wzmocnieniach.

US Cremonese - US Salernitana 1919 2-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports)

US Cremonese - US Salernitana 1919 2-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) / Eleven Sports / Eleven Sports

Gabriel Magalhaes na celowniku PSG. Na transferze mógłby zyskać Jakub Kiwior

Gabriel i Kiwior grają i obok siebie, ale... to "opcja rezerwowa"

Ostatnio Kiwior co prawda awansował z rezerwowego na gracza pierwszego składu i występuje on również obok Gabriela, natomiast nie jest jasne, jak to wszystko poustawia trener Mikel Arteta gdy po kontuzji do gry powróci William Saliba.