⁠Reprezentant Polski znów doceniony. Znalazł się w elitarnym gronie

Arsenal i PSV okazały się zbyt silnymi rywalami, jednak w ostatniej kolejce ekipa ze Stade Bollaert-Delelis stanęła na wysokości zadania i potwierdziła swoją wyższość nad Sevillą. Już wcześniej wywalczyła sobie awans do fazy pucharowej Ligi Europy. Duża w tym zasługa Przemysława Frankowskiego. W 63. minucie reprezentant Polski pewnie wykorzystał rzut karny i doprowadził do remisu 1:1 . Bramkę na wagę zwycięstwa strzelił w doliczonym czasie gry Angelo Fulgini.

Znakomity tydzień dla Przemysława Frankowskiego

Dla Polaka było to pierwsze trafienie w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Dobrą dyspozycję 28-latek podtrzymał również w meczu ligowym. RC Lens w 16. kolejce Ligue 1 mierzyło się ze Stade de Reims . Gospodarze zwyciężyli 2:0 po bramkach Wesleya Saida i Oscara Cortesa. Pozwoliło to na przybliżenie się do strefy pucharowej. Lens zrównało się punktami z zajmującą 6. pozycję Olympique Marsylią.

Francuskie media doceniły postawę Przemysława Frankowskiego, który rządził i dzielił na lewej stronie. Polak zaimponował na tyle, że został przez dziennikarzy "L'Equipe" umieszczony w najlepszej jedenastce kolejki. Otrzymał on "7" w dziesięciostopniowej skali. To drugie tego typu wyróżnienie dla kadrowicza. Mimo że nie zanotował on trafienia, ani asysty, został jedynym przedstawicielem "Les Artasiens" w jedenastce kolejki. Co ciekawe, znalazło się w niej aż trzech graczy Le Havre, które pokonało aż 3:1 OGC Nice.