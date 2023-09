Do sporej niespodzianki doszło w 21. minucie, kiedy to podopieczni Francesco Fariolego wyszli na prowadzenie za sprawą Terema Moffiego, który pewnym strzałem otworzył wynik spotkania. Warto podkreślić, że w tej sytuacji palce maczał sam Kylian Mbappe, który stracił piłkę w niebezpiecznej strefie, co zostało skrzętnie wykorzystane przez drużynę z Lazurowego Wybrzeża.