Reprezentant Polski z nowym rywalem? To legenda PSG. Wielkie zaskoczenie

Marcin Bułka w bardzo solidny sposób przepracował okres przygotowawczy, wysyłając trenerowi jasną wiadomość, że zamierza walczyć o bluzę z numerem 1. 23-latek ostatecznie dopiął swego , pokazując Francesco Fariolemu , że jest gotowy, by regularnie bronić dostępu do bramki ekipy Nicei.

Reprezentant Polski z nowym konkurentem. Klub podjął ważną decyzję

Jak informują francuskie media na czele z "L'Equipe", były gracz m.in. Torino ma wkrótce stawić się na badaniach lekarskich, które dadzą odpowiedź, czy zasili szeregi klubu z Nicei. Aktualnie doświadczony bramkarz pozostaje bez klubu, co mocno uławia proces jego rejestracji. Co niezwykle istotne Sirigu nie będzie blokował opcji rozwoju Marcina Bułki , bez problemu godząc się na rolę rezerwowego bramkarza.

23-letni Polak w ostatnim czasie przeżywa naprawdę wyjątkowe chwile. Wygrana walka z 36-letnim Schmeichelem, a także powołanie do reprezentacji Polski na mecze z Wyspami Owczymi i Albanią to efekt jego ciężkiej pracy oraz determinacji w dążeniu do celu. Golkiper OGC Nice został powołany w miejsce kontuzjowanych Łukasza Skorupskiego, a także Kamila Grabary.