Grzegorz Rasiak pierwsze kroki w seniorskiej karierze stawiał w Warcie Poznań , z której przeszedł następnie do GKS-u Bełchatów. Po kilku latach spędzonych na polskich boiskach, w tym trzech sezonach w Dyskobolii Grodzisk Wielkopolski, postanowił spróbować swoich sił w zagranicznych ligach. Napastnik grał na Wyspach - występował m.in. w Derby County , Tottenhamie Hotspur , Southampton , Watford czy Reading. Karierę zakończył w Warcie, do której wrócił w 2013 roku.

Jak się okazuje, zainteresowanie usługami reprezentanta Polski przejawiało też Paris Saint-Germain. Były piłkarz zdradził to w rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą wyjaśniając, że znalazł się na celowniku paryskiego klubu w 2004 roku, kiedy to podpisał kontrakt z włoskim AC Siena, ale nie mógł grać, ponieważ przekroczono limit obcokrajowców w zespole. Ostatecznie trafił do Derby County, ale wcześniej otrzymał ciekawą informację od swojego menedżera.