Reprezentant Polski wyleciał z boiska. Wiadomo, jaka czeka go kara

Udany dla Mateusza Wieteski debiutancki sezon we francuskiej Ligue 1 zbliża się powoli do końca, jednak polski stoper nie będzie mógł wystąpić w najbliższych dwóch spotkaniach przeciwko Auxerre oraz Olympique Lyon. To pokłosie czerwonej kartki, jaką 26-latek otrzymał w ostatnim starciu, wygranym ze Stade Reims.