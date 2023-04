RC Lens z Przemysławem Frankowskim w składzie rozgrywa imponujący sezon we francuskiej Ligue 1. Podopieczni Francka Haise'a zajmują wysoką, trzecią lokatę w ligowej tabeli i walczą o to, by znaleźć się na miejscu premiowanym grą w Lidze Mistrzów. Przed kolejnym wymagającym spotkaniem, w którym ich rywalem będzie bezpośredni rywal AS Monaco, szkoleniowiec "Artezyjczyków" nie szczędził ciepłych słów reprezentantowi Polski - Przemysławowi Frankowskiemu.