UNFP (Union Nationale des Footballeurs Professionnels), czyli związek zawodowy zrzeszający francuskich piłkarzy profesjonalnych podał nazwiska trzech nominowanych do nagrody zawodnika września Ligue 1. Instytucja założona w 1961 roku przez dwóch graczy (Eugène N'Jo Léa i Just Fontaine'a) oraz prawnika (Jacquesa Bertranda) regularnie organizuje tego typu głosowania - robi to w porozumieniu z władzami ligi.

Teraz o statuetkę powalczą Marco Bizot, Terem Moffi i Marcin Bułka. Panowie mają ze sobą pewne powiązania - pierwszy i trzeci z nich to bramkarze, a drugi i trzeci występują razem w OGC Nice.

Bizot gra dla Stade Brestois. We wrześniu zatrzymał Olympique Lyon (wygrana 1:0) i Rennes (remis 0:0). Dał się pokonać jedynie w starciu ze Stade Reims, ale jego zespół i tak wygrał (2:1).

Moffi i Bułka zapracowali sobie na nominację zasługami drużynowymi, jak i indywidualnymi. Nigeryjski napastnik zanotował dublet i asystę w konfrontacji z Paris Saint-Germain (3:2), wpisywał się na listę strzelców także przeciwko Strasbourgowi (2:0). Nie trafił tylko z AS Monaco. Co ciekawe, wspomniane trafienia były jak dotąd jego jedynymi w tym sezonie, co daje mu dopiero ósme miejsce w ligowej klasyfikacji (prowadzi Kylian Mbappe z siedmioma golami).

Marcin Bułka nominowany do nagrody piłkarza miesiąca Ligue 1. Można na niego zagłosować

Polski bramkarz przeżywa eksplozję formy. Jeszcze nigdy wcześniej nie grał na tak wysokim poziomie. W zeszłym miesiącu obronił dwa rzuty karne w meczu z Monaco, zachował czyste konto również przeciwko Strasbourgowi. Jedyne dwa puszczone gole to te autorstwa Mbappe - wydaje się, że można to zrozumieć. Dobrą dyspozycję przełożył na październik - zagrał na "zero z tyłu" przeciwko Stade Brestois i FC Metz. Może mieć to także wpływ na głosowanie.

Każdy internauta może pomóc 24-latkowi urodzonemu w Płocku zwyciężyć. Wystarczy wejść w ten link i kliknąć na wizerunek naszego rodaka. Przypomnijmy, że został on "dowołany" na zgrupowanie reprezentacji przez selekcjonera Michała Probierza po problemach zdrowotnych Bartłomieja Drągowskiego.

W kategorii Ligue 2 nominowani zostali Lois Diony z Angers, Gauthier Hein z Auxerre oraz Malik Tchokounté ze Stade Lavallois.

Magazyn CLIP - 10.10. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Marcin Bułka / IMAGO/Norbert Scanella/Imago Sport and News/East News / East News

Marcin Bułka / FRANCK FIFE/AFP/East News / East News