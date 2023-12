Reprezentant Polski na ustach całej Francji. "Piorunujące wejście"

RC Lens daleko do wyników z ubiegłego sezonu. Żółto-czerwoni przed 14. kolejką Ligue 1 zwyciężyli tylko w trzech z ostatnich dziewięciu meczów. Czołówka tabeli ligowej odjeżdża im coraz mocniej, a nie lepiej było w Lidze Mistrzów. Lens w 5. kolejce skompromitowało się w meczu z Arsenalem i przegrało na wyjeździe aż 0:6. Mimo to wciąż ma szansę na awans do fazy pucharowej Ligi Europy.

Przemysław Frankowski bohaterem RC Lens

Olympique Lyon w 15. minucie za sprawą bramki Jake O'Briena objął prowadzenie. 11 minut później stan rywalizacji wyrównał Wesley Said i to gospodarze złapali wiatr w żagle. W przerwie trener Franck Haise zdecydował się wprowadzić na boisko Przemysława Frankowskiego. Powiedzieć, że była to trafiona decyzja, to jak nie powiedzieć nic.