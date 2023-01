Frankowski był bohaterem spotkania Lens - Auxerre w 19. kolejce ligi francuskiej. Jego zespół wygrał 1-0, a bramkę zdobył właśnie reprezentant Polski. W 59. minucie Frankowski wykorzystał rzut karny . Co prawda bramkarz rzucił się w odpowiednią stronę, ale uderzenie było bardzo precyzyjne i w ten sposób Polak zdobył swoją drugą bramkę w obecnym sezonie.

- Frankowski prezentuje się znakomicie, odkąd do nas trafił. (...) Dziś był jednak jeszcze lepszy niż zwykle. Zwłaszcza że wykorzystał rzut karny, a wcześniej nie miał ku temu okazji. Wyznaczyłem go jako wykonawcę po tym, jak jedenastki zmarnowali Florian Sotoca i Lois Openda. Znam jego mocne strony. Potrafi panować nad emocjami i ma odpowiednie umiejętności techniczne. To wszystko się potwierdziło" - powiedział po meczu Franck Haise, trener Lens.