Frankowski trafiał do Lens latem 2021 roku , a francuski klub płacił za niego Chicago Fire około 2 miliony euro. Z dzisiejszej perspektywy ta kwota wygląda jak promocja , bo dotychczasowe dwa sezony były w wykonaniu "Franka" bardzo dobre. Już w pierwszym sezonie miał udział przy 11 bramkach zespołu, w kolejnym poszedł za ciosem. Co prawda czysto liczbowo minione rozgrywki były dla niego słabsze (udział przy 8 golach), ale Lens fantastycznie funkcjonowało jako drużyna i zostało rewelacją rozgrywek , zdobywając wicemistrzostwo kraju. Sam Frankowski z kolei strzelał gole w obu meczach przeciwko naszpikowanemu gwiazdami PSG.

Ligue 1. Przemysław Frankowski przedłużył kontrakt z RC Lens

Tak dobra forma wymagała odpowiedniego docenienia i tak też rzeczywiście się stało, a klub poinformował o tym w bardzo humorystyczny sposób. W krótkim filmie opublikowanym w mediach społecznościowych przedstawiono grafikę z rachunkiem z "restauracji Frankowskiego" . Na nim umieszczano po kolei kolejne pamiętne akcje Polaka, odpowiednio je wyceniając. Po wypisaniu wszystkich pojawiła się ostateczna kwota do zapłaty, która wyniosła 20,28. Nie potrzeba wielkich zdolności, by rozwikłać tę zagadkę. Sam klub też chwilę później potwierdził, że kontrakt reprezentanta Polski został przedłużony do 2028 roku.

Frankowski nie boi się zabrać głosu