Reprezentant Polski błyszczy we Francji. Asysta w derbach

Piękna asysta, piękny gol

28-letni pomocnik w 70. minucie zainicjował kluczową dla gospodarzy akcji. Po szybkim rozegraniu piłki jako specjalista od dośrodkowań podał na lewą stronę boiska do Deivera Machado. Kolumbijczyk pięknym "szczupakiem" doprowadził do wyrównania.

To drugie niezwykle ważne zagranie polskiego piłkarza Lens w ostatnich dniach. We wtorek w meczu drugiej kolejki Ligi Mistrzów z Arsenalem popisał się równie efektowną asystą do Elye Wahiego. Wicemistrzowie Francji wygrali 2-1 i objęli prowadzenie w swojej grupie Champions League.