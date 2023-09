Reprezentant Polski blisko idealnej noty. Marcin Bułka bohaterem we Francji

Marcin Bułka pewny swego

Obronić rzut karny, to jest coś, ale dwa - to jest coś wielkiego!

- Wiedziałem, że spudłował karnego przeciw nam w poprzednim sezonie (wtedy bronił Kasper Schmeichel - przyp. ok). To mi dało pewność, żeby zanurkować w ten róg, a przy drugim karnym, kiedy już spudłował pierwszego, postanowiłem zostać na środku. To była gra mentalna. My bramkarze zawsze mamy wtedy przewagę, bo nie mamy nic do stracenia - mówił tuż po spotkaniu polski piłkarz.

Dlaczego nie nota 10?

W "Nice-Matin" Bułka również dostał "dziewiątkę". " Był już ulubieńcem kibiców Nicei, a teraz stał się bohaterem derbów. Obronić rzut karny, to jest coś, ale dwa - to jest coś wielkiego! Stał się koszmarem Balgouna" - pisze lokalna gazeta.

Ten wyczyn Marcin Bułka zapamięta do końca życia

Ogromne zaufanie do bramkarza z Polski ma również trener Francesco Farioli. - Historia Marcina jest dobrą historią ze względu na to co się wydarzyło, to, co się dzieje od początku sezonu. Kiedy powiedziałem mu, że ma wszystkie atuty, by być bramkarzem numerem 1 pomyślałem dziś o tym i jestem szczęśliwy ze swojego wyboru - powiedział szkoleniowiec Nicei.