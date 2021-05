W meczu 36. kolejki Ligue 1 PSG zremisowało z Rennes 1-1. Liderem ligi francuskiej pozostało Lille, które na dwie kolejki przed końcem, ma trzy punkty przewagi nad paryżanami.

36. kolejka Francja - Ligue 1

2021-05-09 21:00 | Stadion: Roazhon Park | Arbiter: Ruddy Buquet Stade Rennes FC Paris Saint-Germain FC 1 1 DO PRZERWY 0-1 S. Guirassy 70' Neymar 45'

Jako pierwsze, groźną sytuację stworzyło PSG. W 17. minucie uderzał Ander Herrera, ale Alfred Gomis skutecznie interweniował.

W 29. minucie Rennes mogło objąć prowadzenie. Sehrou Guirassy klatką piersiową umieścił piłkę w bramce. Gol jednak nie został uznany, bo Francuz był na spalonym.



10 minut później do siatki trafił Moise Kean. Sędzia znowu nie uznał bramki. Tym razem chodziło o to, że wcześniej, przed dośrodkowaniem do włoskiego napastnika, piłka wyszła za linię końcową.



Neymar dał prowadzenie tuż przed przerwą

PSG wyszło na prowadzenie jeszcze przed przerwą. Stało się to w ostatniej akcji pierwszej połowy.



W polu karnym faulowany był Layvin Kurzawa. Po weryfikacji VAR sędzia odgwizdał rzut karny, który został wykorzystany przez Neymara.

W 56. minucie wynik mógł podwyższyć Julian Draxler. W łatwej sytuacji nie trafił jednak w bramkę.



Rennes nie zamierzało składać broni. W 67. minucie sygnał ostrzegawczy dał Flavien Tait. Jego strzał obronił Keylor Navas.

Guirassy pokonał Navasa i remis skomplikował sytuację PSG

Cztery minuty później kostarykański bramkarz był już bez szans. Został pokonany po strzale głową Guirassy'ego. Tym razem gol był zdobyty prawidłowo.

W końcówce PSG musiało radzić sobie w dziesiątkę. W 88. minucie zasłużoną czerwoną kartkę, za ostry wślizg, otrzymał Presnel Kimpembe.



Gospodarze próbowali skorzystać z przewagi. Do końca groźnie atakowali, ale w bramce dobrze spisywał się Keylor Navas.

W efekcie mecz zakończył się remisem. Oznacza to, że PSG ma 76 punktów i na dwie kolejki przed końcem rozgrywek traci do Lille, które jest liderem, trzy "oczka". Walka o mistrzostwo Francji zapowiada się więc bardzo pasjonująco.



STATYSTYKI Stade Rennes FC Paris Saint-Germain FC 1 1 Posiadanie piłki 42,2% 57,8% Strzały 17 12 Strzały na bramkę 11 5 Rzuty rożne 9 3 Faule 12 11 Spalone 4 2

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Ligue 1