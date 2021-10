Ligue 1: wyniki, tabela, terminarz, strzelcy



Arkadiusz Milik rozpoczął spotkanie w wyjściowym składzie Marsylii. Naprzeciw niego stanęły najgorętsze nazwiska ligi francuskiej - Lionel Messi, Neymar i Kylian Mbappe.



Spotkanie mogło rozpocząć się dla Marsylii i Milika w wymarzony sposób. Polski napastnik po rzucie wolnym zgubił krycie i niepilnowany uderzał głową z kilku metrów. W dobrej sytuacji posłał jednak piłkę obok bramki.

Kilka minut później ze zdobytej bramki cieszyło się PSG. Neymar dostał podanie w pole karne, a po jego strzale piłka odbiła się od obrońcy i wpadła do bramki Olympique. Sędzia postanowił skorzystać z VAR i dopatrzył się spalonego Brazylijczyka.

Podobnie zbyt wcześnie ze zdobytej bramki cieszył się Arkadiusz Milik. Polak trafił do bramki w 20. minucie po podaniu z prawej strony. Niestety, VAR wykazał, że podający do Milika Pol Lirola także był na spalonym.



W dalszej części pierwszej połowy więcej niż na boisku działo się na trybunach. Kibice regularnie rzucali na murawę przeróżne przedmioty, doprowadzając do przerwania spotkania.

OM - PSG. Nieuznany gol Milika, Hakimi z czerwoną kartką

Więcej zaczęło się dziać po zmianie stron. Wówczas Cengiz Under wychodził na czystą pozycję, lecz pchnięciem w plecy powalił go Achraf Hakimi. Marokańczyk obejrzał za to czerwoną kartkę! Sędziemu w podjęciu decyzji ponownie pomógł VAR.



Od tamtej pory przewagę miała Marsylia i nawet trio Messi - Neymar - Mbappe miało niewiele do powiedzenia. A nawet gdy PSG wychodziło już z kontrą, to przerwał ją... wbiegający na murawę kibic. Przeszkodził wówczas w akcji Lionelowi Messiemu.

Milik opuścił boisko w 77. minucie. W jego miejsce wszedł Bamba Dieng.



Ostatecznie mimo prób z obu stron - bramki nie padły. PSG wciąż jest liderem tabeli z siedmioma punktami przewagi nad drugim RC Lens. Olympique Marsylia zajmuje czwarte miejsce w tabeli.

Olympique Marsylia - Paris Saint-Germain 0-0



Czerwona kartka: PSG - Hakimi (57.).





11. kolejka Francja - Ligue 1

2021-10-24 20:45 | Stadion: Orange Vélodrome | Arbiter: Benoît Bastien STATYSTYKI Olympique Marsylia Paris Saint-Germain FC 0 0 Posiadanie piłki 48,3% 51,7% Strzały 10 8 Strzały na bramkę 1 4 Rzuty rożne 4 5 Faule 7 8 Spalone 4 4

0 0 Olympique Marsylia Paris Saint-Germain FC López Rongier Saliba Ćaleta-Car Peres Guendouzi Lirola Ünder Kamara Payet Milik Navas Hakimi Mouh Marquinhos Kimpembe Mendes Verratti Messi Di María Pereira Neymar Mbappé SKŁADY Olympique Marsylia Paris Saint-Germain FC Pau López Sabata Keylor Navas 18′ 18′ 71′ 71′ Valentin Rongier 57′ 57′ Achraf Hakimi Mouh William Alain André Gabriel Saliba 85′ 85′ Marquinhos Duje Caleta-Car Presnel Kimpembe Luan Peres Petroni Nuno Alexandre Tavares Mendes Mattéo Elias Kenzo Guendouzi Olié 45′ 45′ Marco Verratti Pol Mikel Lirola Kosok Lionel Messi 78′ 78′ Cengiz Ünder 61′ 61′ Angel Di Maria 71′ 71′ Boubacar Bernard Kamara 85′ 85′ Luis Helio Pereira Danilo Dimitri Payet 83′ 83′ . Neymar 78′ 78′ Arkadiusz Milik Kylian Mbappé REZERWOWI Steve Mandanda Gianluigi Donnarumma Jordan Kévin Amavi Juan Bernat Leonardo Julián Balerdi Rossa Abdou Diallo Álvaro González Soberón 61′ 61′ Jan Thilo Kehrer 71′ 71′ Pape Alassane Gueye Julian Draxler Amine Harit 45′ 45′ Idrissa Gana Gueye 78′ 78′ Gerson Santos da Silva Ander Herrera Agüera 71′ 71′ Konrad De La Fuente 83′ 83′ Georginio Wijnaldum 78′ 78′ Cheikh Ahmadou Bamba Mbacke Dieng Mauro Emanuel Icardi Rivero

Zdjęcie Arkadiusz Milik w meczu z PSG / NICOLAS TUCAT / PAP

