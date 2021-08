Hiszpanie liczą, że uda im się pozyskać napastnika jeszcze w tym oknie transferowym, tym bardziej, że piłkarz ma jeszcze tylko przez rok ważny kontrakt z obecnym klubem, którego raczej nie przedłuży, więc to jedna z ostatnich szans, aby na nim zarobić, zanim będzie mógł odejść bez kwoty odstępnego.

I chociaż "Królewscy" mają kłopoty po okresie pandemii koronawirusa, to mają nadzieję, że uda im się przekonać włodarzy PSG do sprzedaży jednego z najlepszych piłkarzy na świecie.



Real zdaje sobie sprawę, że to może być jeden z najważniejszych transferów w ostatnich latach, dlatego w rozmowach ma uczestniczyć prezes Florentino Perez.



Na korzyść "Królewskich" działa przede wszystkim to, że sam Mbappe bardzo chce zmienić otoczenie. Jak wyliczył goal.com Francuz odrzucił co najmniej sześć propozycji przedłużenia kontraktu z PSG i dlatego uzgodnienie warunków z piłkarzem przez hiszpański klub nie powinno być żadnym problemem. Klub z Paryża nie zamierza jednak pozbywać się swojej gwiazdy.



"Nie wiem, czy do nas przyjdzie. Nie obchodzi mnie, co się stanie. Mam bardzo dobry i bardzo silny skład. Jestem skupiony na tym" - mówił na ostatniej konferencji prasowej Carlo Ancelotti, trener Realu, ale z pewnością nie pogardziłby 22-letnim mistrzem świata.

Reklama

Zdjęcie Kylian Mbappe / AFP

Pawo