Real Madryt jest poważnie zainteresowany sprowadzeniem pomocnika Stade Rennais i reprezentacji Francji, Eduardo Camavingi. Według hiszpańskich mediów transfer możliwy będzie już latem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cezary Kowalski: Michniewicz jest pewnie lekko rozczarowany. Wideo TV Interia

Camavinga uznawany jest za "złote dziecko" francuskiej piłki. Urodzony w Angoli piłkarz jest podstawowym graczem Rennais, a jego wartość z okienka na okienko rośnie. Aktualnie serwis "transfermarkt" wycenia go na 60 milionów euro.

Reklama

Po 17-latka ustawia się długa kolejka chętnych, lecz głównym faworytem do pozyskania go jest Real Madryt. Aktualnie piłkarz prowadzi z obecnym klubem rozmowy odnośnie przedłużenia kontraktu (aktualny wygasa latem 2022 roku) i jak deklaruje, jest w pełni skupiony wyłącznie na nich.



Nowa umowa z pewnością zawierać będzie jednak również klauzulę wykupu piłkarza, który może odejść już latem. Sam zasygnalizował to podczas konferencji prasowej przed meczem z Olympique Marsylia. - Ciągle chcecie zobaczyć, jak odchodzę z klubu. Póki co jestem w stu procentach skupiony na Rennais. Zobaczymy, co będzie później - mówił.



Camavinga ma w dorobku dwa występy w seniorskiej reprezentacji Francji. Debiutował 8 września 2020 roku w starciu z Chorwacją w Lidze Narodów (4-2). W swoim drugim występie - towarzyskim meczu z Ukrainą (7-1) strzelił gola.



TC





Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie

Sprawdź!