RC Lens - OSC Lille. Lider nie zawiódł! Niesamowite trafienie gwiazdora

Piłkarze Lille nie dali szans niżej notowanemu rywalowi i pokonali Lens 3-0. Efektownym trafieniem tuż przed przerwą popisał się Burak Yilmaz.

Walka o mistrzostwo Francji w tegorocznej kampanii jest bardzo zacięta. Liderujące Lille ciągle czuje na plecach oddech PSG i ekipa z Flandrii musi punktować, aby nie oddać prowadzenia.



Starcie rozpoczęło się bardzo dobrze dla ekipy gości. Już w 2. minucie meczu Jonathan Bamba został sfaulowany w polu karnym i sędzia wskazał na "jedenastkę". Do piłki podszedł Burak Yilmaz i pewnym uderzeniem wpakował futbolówkę do siatki.



Gospodarze nie dali się jednak całkowicie zepchnąć do defensywy i dwukrotnie Mike Maignan musiał interweniował po uderzeniach Igniatiusa Ganago.



Lens nie utrzymało przewagi, a co więcej w przeciągu sześciu minut dwie żółte kartki obejrzał Clement Michelin. Gracze Lille złapali wiatr w żagle, a kolejne trafienie dołożył Yilmaz.





RC Lens - OSC Lille. Niesamowite trafienie Buraka Yilmaza!

Atakujący popędził środkową częścią boiska i oddał mocny strzał zza pola karnego, po którym piłka zatrzepotała się w górnym rogu bramki strzeżonej przez Jean-Louisa Leca.



Trzecie trafienie dla Lille dołożył Jonathan David, który wykorzystał niepewną interwencję golkipera i z najbliższej odległości wpakował piłkę do siatki.



W kolejnych kolejkach Lille czekają starcia z Saint-Etienne oraz Angers.

36. kolejka Francja - Ligue 1

2021-05-07 21:00 | Stadion: Stade Bollaert-Delelis | Arbiter: Clément Turpin Racing Club de Lens Lille OSC 0 3 DO PRZERWY 0-2 B. Yılmaz 4',40' J. David 60'

0 3 Racing Club de Lens Lille OSC Maignan Çelik Fonte Botman Reinildo Xeka Araujo Bamba Soumaré David Yılmaz 2 Leca Clauss Gradit Fortès Michelin Badé Cahuzac Fofana Doucouré Kakuta Kpene Ganago SKŁADY Racing Club de Lens Lille OSC Jean-Louis Leca Mike Maignan 67′ 67′ Jonathan Clauss 75′ 75′ Mehmet Zeki Çelik Jonathan Gradit 65′ 65′ José Fonte 67′ 67′ Steven Fortès Sven Botman 29′ 29′ 35′ 35′ Clément Jerome Michelin Reinildo Isnard Mandava Loïc Badé 85′ 85′ Miguel Ângelo da Silva Rocha Yannick Cahuzac 39′ 39′ 67′ 67′ Luiz de Araujo Guimarães Neto 85′ 85′ Seko Fofana Jonathan Bamba 85′ 85′ Cheick Oumar Doucouré Boubakary Soumaré 72′ 72′ Gael Kakuta 60′ 60′ 67′ 67′ Jonathan Christian David 72′ 72′ Ignatius Kpene Ganago 4′ (k.), 40′ 4′ (k.), 40′ 75′ 75′ Burak Yilmaz REZERWOWI Wuilker Fariñez Aray Lucas Chevalier 67′ 67′ Ismaël Boura Orestis Karnezis Facundo Axel Medina 85′ 85′ Domagoj Bradarić 85′ 85′ Tony Mauricio Tiago Emanuel Embalo Djaló 85′ 85′ David Pereira da Costa 75′ 75′ Jérémy Pied Simon Bokoté Banza 67′ 67′ Nanitamo Jonathan Ikoné Corentin Jean Renato Sanches 72′ 72′ Arnaud Kalimuendo Muinga 75′ 75′ Yusuf Yazıcı 72′ 72′ Florian Sotoca 67′ 67′ Timothy Weah

STATYSTYKI Racing Club de Lens Lille OSC 0 3 Posiadanie piłki 48,8% 51,2% Strzały 9 14 Strzały na bramkę 5 9 Rzuty rożne 5 4 Faule 15 9