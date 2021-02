Arkadiusz Milik po raz pierwszy zagrał w wyjściowym składzie i zdobył debiutancką bramkę dla Olympique Marsylia. Jego drużyna wypuściła jednak z rąk prowadzenie 2-0 i tylko zremisowała 2-2 z RC Lens.

Po pierwszej części gry wydawało się, że Marsylia ma wszystko pod kontrolą. Choć Olympique nie grał wybitnie, to strzelił dwa gole i był na jak najlepszej drodze, by zgarnąć trzy punkty.



Najpierw do bramki Lens trafił Florian Thauvin. Skrzydłowy zaskoczył rywala, przechwytując piłkę w polu karnym i oddając mocny płaski strzał w kierunku dalszego słupka.



Natomiast Milik podwyższył na 2-0 w ostatniej akcji pierwszej części gry. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego piłka została zgrana głową, a Alvaro oddał mocne, lecz niecelne uderzenie. Milik tylko na to czekał, wyskakując zza obrońców i wślizgiem pakując piłkę do bramki.

Polski napastnik był bardzo aktywny i wyraźnie chciał się pokazać z dobrej strony. W jednej z akcji próbował nawet strzału z połowy boiska, chcąc zaskoczyć bramkarza. Z kolei w drugiej połowie z asysty "okradł" go Thauvin, pudłując w wybornej sytuacji.



Sytuacja zmieniła się razem z rozpoczęciem drugiej połowy. Już po 25 sekundach Lens zdobyło kontaktową bramkę, gdy po centrze z lewej strony na listę strzelców wpisał się Florian Sotoca.



Po godzinie gry boisko opuścił Milik, gdyż najwyraźniej po długiej pauzie nie był w stanie zagrać w większym wymiarze czasu. Tuż po jego zejściu gospodarze wyrównali - a ich bohaterem został Facundo Medina.



Po zremisowanym spotkaniu OM zajmuje dopiero dziewiąte miejsce w tabeli, choć ma jeszcze w zanadrzu dwa zaległe spotkania. Najbliższym rywalem drużyny Milika 7 lutego będzie Paris Saint-Germain.





23. kolejka Francja - Ligue 1

2021-02-03 21:00 | Stadion: Stade Bollaert-Delelis | Arbiter: Willy Delajod STATYSTYKI Racing Club de Lens Olympique Marsylia 2 2 Posiadanie piłki 60,6% 39,4% Strzały 18 12 Strzały na bramkę 5 6 Rzuty rożne 8 4 Faule 18 14





2 2 Racing Club de Lens Olympique Marsylia Mandanda Lirola Perrin Ćaleta-Car Sakai Kamara Thauvin González Payet Milik Germain Leca Michelin Medina Fortès Clauss Doucouré Fofana Haïdara Kakuta Banza Sotoca SKŁADY Racing Club de Lens Olympique Marsylia Jean-Louis Leca Steve Mandanda 46′ 46′ Clément Jerome Michelin 60′ 60′ 81′ 81′ Pol Mikel Lirola Kosok 61′ 61′ 63′ 63′ Facundo Axel Medina Lucas Perrin 82′ 82′ Steven Fortès Duje Caleta-Car Jonathan Clauss Hiroki Sakai 48′ 48′ Cheick Oumar Doucouré 81′ 81′ Boubacar Kamara 43′ 43′ Seko Fofana 37′ 37′ 89′ 89′ Florian Thauvin Massadio Haïdara 90′ 90′ Álvaro González Soberón 82′ 82′ Gael Kakuta Dimitri Payet 82′ 82′ Simon Bokoté Banza 45′ 45′ 60′ 60′ Arkadiusz Milik 46′ 46′ Florian Sotoca Valère Germain REZERWOWI Wuilker Fariñez Aray Simon Brady Ngapandouetnbu 82′ 82′ Loïc Badé Yohann Pelé Jonathan Gradit 81′ 81′ Yuto Nagatomo Issiaga Sylla Ugo Bertelli Yannick Cahuzac 81′ 81′ Cheick Souare 82′ 82′ Tony Mauricio 60′ 60′ Darío Ismael Benedetto David Pereira da Costa 89′ 89′ Luis Henrique Tomaz de Lima 82′ 82′ 90′ 90′ Corentin Jean O. Targhalline 46′ 46′ Arnaud Kalimuendo Muinga

Zdjęcie Arkadiusz Milik cieszy się z pierwszego gola dla OM / Getty Images

