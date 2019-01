Reprezentant Polski Rafał Kurzawa został wypożyczony do końca sezonu z francuskiego Amiens SC do duńskiego FC Midtjylland.

Kurzawa przeszedł do Amiens w sierpniu ubiegłego roku z Górnika Zabrze. We francuskim klubie wystąpił w tym sezonie w 13 meczach, w których strzelił jednego gola.



Midtjylland jest wiceliderem duńskiej ekstraklasy. Nowy klub polskiego pomocnika traci trzy punkty do prowadzącego FC Kopenhaga.

"Rafał ma naprawdę dobrą stopę. Pasuje do naszego sposobu gry i ma dobre cechy piłkarskie, które doceniamy. Jest dobrze wyszkolony technicznie, więc czekamy na jego wejście do składu" - powiedział dyrektor sportowy Midtjylland Svend Graversen.