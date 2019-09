Jeśli do tej pory właściwie nie było wiadomo, dlaczego tak naprawdę ostatecznie nie doszło do wypożyczenia Rafała Kurzawy z Amiens SC do Górnika Zabrze, to teraz narosło jeszcze więcej wątpliwości. Francuzi przeczą stanowisku zabrzańskiego klubu, zapewniając, że to strona polska jest odpowiedzialna za niepowodzenie transakcji. Na dowód, że ponoć już nawet doszło do rejestracji piłkarza w specjalnym systemie FIFA TMS, mają dysponować zrzutami ekranu.

Przypomnijmy, że losy 26-letniego Kurzawy ważyły się do ostatnich chwil wygasającego w poniedziałek o północy okienka transferowego. Były reprezentant Polski, który w Ligue 1 piłkarsko przepadł jak kamień w wodę, był o krok, aby wrócić na wypożyczenie do Górnika i odbudować się w zespole, z którego wypłynął na głębsze wody.

Koniec końców do transakcji nie doszło i, póki co, trudno rozstrzygnąć, po czyjej stronie leży fiasko negocjacji. Do sprawy najpierw odniósł się klub z Zabrza, który w wydanym komunikacie poinformował, że piłkarz przeszedł testy, warunki z nim zostały ustalone, a kluby osiągnęły porozumienie. Co zatem się stało? Strona polska wini ludzi z Amiens, którzy mimo ustalenia wszelkich warunków, do północy mieli nie dopełnić formalności.

Tymczasem zgoła inaczej sytuację przedstawiają media nad Sekwaną. Lokalny portal le11amienois.fr, nieoficjalnie zajmujący się sprawami klubu, powołując się na materiał w poważanym "L’Equipe" potwierdza, że Górnik skontaktował się z władzami Amiens. Co więcej, istotnie doszło do porozumienia między klubami, a Kurzawa w poniedziałek pomyślnie przeszedł badania i zostały uzgodnione warunki wypożyczenia.

Wobec tego co się stało?

I tu zaczyna się zupełnie przeciwstawne stanowisko strony francuskiej. Ta twierdzi, że o godz. 23.45 transakcja została potwierdzona w specjalnym systemie FIFA TMS, który jest niezbędny przy zagranicznych transferach. I właśnie w ciągu ostatniego kwadransa miało zabraknąć reakcji ze strony Górnika, co przypieczętowałoby wypożyczenie. "Polski klub nie wykonał niezbędnej pracy w ciągu tych brakujących 15 minut do zamknięcia okienka transferowego" - czytamy w materiale.

Co więcej, "L'Equipe" informuje, że na dowód tego, iż doszło do rzeczonej rejestracji w systemie, Francuzi dysponują zrzutami z ekranu.

Podsumowując mamy do czynienia z zupełnym dwugłosem w tej samej sprawie. Górnik winę za niepowodzenie chciał zrzucić na Amiens, a klub z północy całkowicie odpiera taką narrację. A jakby jeszcze tego było mało, "Dziennik Zachodni" nieoficjalnie informował, że to Kurzawa w ostatniej chwili podobno zrezygnował z wypożyczenia.

Z kolei dyrektor sportowy Amiens John Williams powiedział wprost, że lepiej byłoby dla Kurzawy, gdyby wrócił do kraju i odzyskał rytm grania. Nowy trener Luka Elsner w ogóle nie stawia na Polaka, ostatnio nie widząc go nawet w kadrze meczowej.

