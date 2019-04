Thomas Tuchel pożegna się z posadą trenera Paris Saint-Germain? Po kolejnym rozczarowującym wyniku ruszyły spekulacje na temat przyszłości Niemca. Kandydatem na jego następcę ma być Rafael Benitez.

Hiszpan obecnie prowadzi Newcastle United, z którym przed dwoma laty awansował do Premier League. Na dwie kolejki przed końcem rozgrywek jego zespół zajmuje 13. miejsce w tabeli.

Kontrakt Beniteza z klubem wygasa jednak po sezonie. Jak twierdzą angielskie media, szefowie Newcastle wciąż są daleko od porozumienia z Hiszpanem w sprawie nowej umowy. To podsyca spekulacje na temat jego przyszłości.



"Daily Mirror" łączy Beniteza z PSG. Zespół ze stolicy Francji rozgrywa kolejny rozczarowujący sezon. Co prawda z dużą przewagą zapewnił sobie tytuł mistrza Francji, ale to nie zadowala katarskich szejków, którzy wydają horrendalne kwoty na transfery.



A na innych frontach PSG zawodzi. Z Ligą Mistrzów paryska drużyna pożegnała się już w 1/8 finału po dwumeczu z Manchesterem United, choć po pierwszym spotkaniu miała dwie bramki przewagi. W sobotę, w finale Pucharu Francji, zaliczyła kolejną wpadkę, znów pozwalając przeciwnikom odrobić dwubramkową stratę. PSG przegrało z niżej notowanym Stade Rennais po rzutach karnych.



Atmosfera po porażce jest nerwowa. Po meczu nie wytrzymał Neymar, który najpierw uderzył prowokującego go kibica, a potem skrytykował kolegów. - Widzę wielu młodych piłkarzy, którzy częściej używają ust niż uszu, a powinni więcej słuchać niż mówić. Czasem bardziej doświadczony gość mówi, a oni komentują - narzekał Brazylijczyk.



Ofiarą słabych rezultatów może paść Tuchel. Czy następcą Niemca zostanie Benitez? Hiszpan ma doświadczenie z pracy w klubach z najwyższej półki. Świetnie poszło mu w Liverpoolu, z którym w 2005 r. wygrał Ligę Mistrzów. Potem prowadził Chelsea, Inter Mediolan i Napoli. Zupełnie nie poradził sobie natomiast w Realu Madryt, z którym pożegnał się już po kilku miesiącach.



"Daily Mirror" donosi, że usługami Beniteza jest też zainteresowany Olympique Marsylia.



DG