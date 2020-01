Piłkarze Paris Saint-Germain po wyjazdowym zwycięstwie nad Reims 3-0 awansowali do finału Pucharu Ligi we Francji. Zmierzą się w nim z Olympique Lyon, który we wtorek wyeliminował w rzutach karnych Lille.

Bramki dla paryżan zdobyli w pierwszej połowie Brazylijczyk Marquinhos (9.) i po samobójczym trafieniu Iworyjczyk Ghislain Konan (31.), a wynik ustalił w 77. minucie rezerwowy Nianzou Kouassi. Gol 17-letniego Francuza był bramką numer cztery tysiące dla PSG w historii wszystkich rozgrywek.

Reklama

Gospodarze od 73. minuty grali w dziesiątkę, wówczas Marshall Munetsi z Zimbabwe został ukarany czerwoną kartką.

Dzień wcześniej Olympique Lyon wygrał w rzutach karnych 4-3 z Lille. Spotkanie zakończyło się remisem 2-2 i nie było dogrywki.

Finał zaplanowano na 4 kwietnia na Stade de France w podparyskim Saint-Denis.

PSG jest rekordzistą pod względem triumfów w tych rozgrywkach - dotychczas osiem.

Obecna edycja Coupe de la Ligue może być ostatnią. We wrześniu ubiegłego roku władze lig (LFP) zdecydowały się zawiesić do odwołania te odbywające się od 1994 roku rozgrywki. Powodem jest ich zbyt mała popularność.