AS Monaco awansowało do półfinału Pucharu Ligi, eliminując Rennes 1-1 (0-1), 8-7 w karnych. Do "jedenastek" musiało podejść aż 11 piłkarzy, a decydowali bramkarze. Loic Badiashile z Monaco wykorzystał karnego, a jego vis-a-vis Tomasz Koubek nie. Kamil Glik również zmarnował "jedenastkę".

Polski obrońca rozegrał w środę całe spotkanie.



Prowadzenie w tym meczu objęli goście, kiedy w 30. minucie do siatki trafił Benjamin Bourigeaud.



Monaco wyrównało kwadrans po przerwie, kiedy gola strzelił Rony Lopes.

Po regulaminowym czasie od razu doszło do rzutów karnych. W sumie musiało strzelać aż po 11 zawodników z obu stron. Trzech pomyliło się ze strony Monaco, w tym Glik. Obrońca reprezentacji Polski strzelił na tyle lekko, że Koubek sparował piłkę.

Na szczęście dla Glika nie tylko on w środę pomylił się z 11 metrów. Przy stanie 3-3 w karnych mieliśmy serię czterech niewykorzystanych "jedenastek", łącznie z tą Glika. Potem zawodnicy obu drużyn byli skuteczni i o awansie musieli decydować bramkarze. Koubek przestrzelił, natomiast 20-letni Badiashile, który wcześniej obronił trzy karne, zakończył sprawę.

AS Monaco - Rennes 1-1 (0-1), karne 8-7

