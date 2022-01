W spotkaniu w Marsylii miejscowy Olympique - trzeci zespół Ligue 1 - miał momentami przygniatającą przewagę nad szóstym w tabeli Montpellier w 1/8 finału Pucharu Francji, ale poza wrzutkami w pole karne Dimitri Payeta długo niewiele z tego wynikało, poza sytuacją zmarnowaną tuż przed przerwą przez Matteo Guendouziego.

Goście próbowali kontrować, też bez efektu. W drugiej połowie świetnie spisywał się bramkarz Montpellier Dimitry Bertaud.

Puchar Francji. Gol Arkadiusza Milika z Montpellier

Arkadiusz Milik - tak jak ostatnio bywało - rozpoczął mecz na ławce rezerwowych, ale wobec ofensywnej niemocy kolegów trener Jorge Sampaoli wpuścił Polaka na boisko w 54. minucie meczu za brazylijskiego 20-latka Luisa Henrique.



Reklama

Przez 20 minut Milik niewiele wniósł do gry gospodarzy, ale wtedy znalazł się w polu karnym w odpowiednim miejscu - po chaotycznej akcji marsylczyków piłka spadła mu pod lewą nogę i mocnym górnym strzałem zaskoczył zasłoniętego Bertauda.

To już piąta bramka Milika w tej edycji Pucharu Francji.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Arkadiusz Milik strzela wspaniałego gola! Olympique Marsylia – Montpellier. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

Gdy już wydawało się, że trafienie Polaka wprowadzi marsylczyków do ćwierćfinału akcja Montpellier w 80. minucie zakończyłą się golem wyrównującym - Kongijczyk Beni Makouana wykorzystał niezdecydowanie obrony gospodarzy, ubiegł bramkarza Pau Lopeza i było 1-1.





Puchar Francji. Pewna "jedenastka" Milika