"Bułka tylko na to czeka" - pisze dziennik "L’Equipe" anonsując hitowy mecz tej fazy rozgrywek. Zdecydowany lider Ligue 1 zagra z wiceliderem, obrońca trofeum z jednym z nielicznych kandydatów, który jest w stanie mu je odebrać. Skąd w tym pojedynku nagle znajduje się miejsce dla nieco zapomnianego we Francji, ale także i w Polsce, bramkarza?

Bułka - prototyp nowoczesnego bramkarza

Bułka został wypożyczony do Nicei latem ubiegłego roku. Sprowadził go Nicolas Dehon, trener bramkarzy, który pracował przedtem w PSG. - Jego największą zaletą jest zasięg ramion. Przypomina pod tym względem Donnarummę, zajmując dużo miejsca w bramce. Dobrze gra nogami, jest spokojny. To prototyp nowoczesnego bramkarza bardzo dobry w bezpośrednich pojedynkach - mówi w "L’Equipe" Dehon.

Za radą tego trenera Nicea w kontrakcie zawarła klauzulę opcji wykupu polskiego bramkarza z PSG za 2 miliony euro. Bułka w tej chwili jest związany kontraktem z paryżanami do 2025 roku.

"L’Equipe": Bułka zagra przeciw PSG

Od początku było wiadomo, że do Nicei przychodzi w roli bramkarza numer 2. Pozycja Waltera Beniteza w klubie z Lazurowego Wybrzeża jest niepodważalna. W barwach Nicei Bułka zagrał tylko jeden mecz - z Cholet w Pucharze Francji. Bramki nie puścił. Zagrałby drugi, w kolejnej rundzie Pucharu Francji, ale potencjalny przeciwnik - Lyon albo Paris FC - został wykluczony z rozgrywek z powodu incydentów na trybunach przed spotkaniem tych drużyn.

Być może 22-letni bramkarz, wychowanek Escoli Barcelona, doczeka się więc prawdziwego sprawdzianu w nowym klubie. Trener Nicei Christophe Galtier (w ubiegłym roku doprowadził do mistrzostwa Francji Lille), jak mówi, nie ma zwyczaju z góry zakładać, że bramkarz numer 2 gra w Pucharze Francji. Decyzję podejmuje w ostatniej chwili na 48 godzin przed spotkaniem.

"L’Equipe" podaje, że to jednak Bułka ma zagrać od pierwszej minuty na Parc des Princes. - Jeśli zagra, to nie powinien poddać się emocjom. Potrzeba, żeby zamknął się w swojej bańce. To rozpocznie się już na rozgrzewce - mówi trener bramkarzy Nicei.

Mecz na wagę transferu definitywnego do PSG?

To spotkanie może rozstrzygnąć o przyszłości Bułki w Nicei. Wicelider Ligue 1 poważnie rozważa wykup polskiego bramkarza z PSG.

Dla pochodzącego z Wyszogrodu zawodnika byłoby to dobre rozwiązanie. W Paryżu nie ma szans na grę. Przez trzy sezony wystąpił w dwóch spotkaniach ligowych, dwukrotnie był wypożyczany do zespołów drugiej ligi - hiszpańskiej Cartageny i francuskiego Chateauroux.

W tym kontekście wypożyczenie do Nicei to dla niego sportowy awans. W paryskiej szatni jest podobno bardzo lubiany, ale to nie ma znaczenia w kontekście walki o miejsce w bramce, skoro rywalizują o nie Keylor Navas i Gianluigi Donnarumma.

Olgierd Kwiatkowski