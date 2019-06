Sensacyjna wymiana gwiazd? Jak podaje dziennik "The Independent", Paris Saint-Germain zaoferowało Manchesterowi United Neymara w zamian za Paula Pogbę.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Paul Pogba na spotkaniu z fanami w Tokio. "Czas na nowe wyzwanie". Wideo © 2019 Associated Press

Brytyjska gazeta poinformowała, że francuski gigant złożył klubowi z Manchesteru zaskakującą ofertę. Co ciekawe, oba kluby spotkały się w 1/8 finału tegorocznej Ligi Mistrzów i w dwumeczu lepsze okazały się "Czerwone Diabły".

Reklama

Oferta paryskiego klubu wydaje się równie sensacyjna, jak awans Manchesteru United do ćwierćfinału LM po porażce 0-2 u siebie w pierwszym meczu.

Jak podkreśla gazeta, obaj wielcy piłkarze są zdeterminowani, by opuścić swoich dotychczasowych pracodawców, Neymar - PSG, a Pogba - United. W kontekście Brazylijczyka coraz głośniej mówi się o jego powrocie do Barcelony. Francuza chce mieć u siebie Real Madryt, choć ostatnio do gry włączył się także Juventus, który chce sprowadzić Pogbę z powrotem.

Dziennik wskazuje dwa główne powody, dla których ewentualna wymiana na linii PSG - Manchester United wydaje się nierealna.

Pierwsza kwestia to finanse. Nawet taki klub jak United nie jest skłonny płacić Neymarowi takiej pensji jaką otrzymuje w PSG, gdzie tygodniowo inkasuje około 900 tysięcy funtów. Najlepiej opłacany dotąd wśród "Czerwonych Diabłów" Alexis Sanchez zarabia o połowę mniej.

Drugi powód to chęć zatrzymania Pogby za wszelką cenę w Manchesterze, o co stara się dyrektor wykonawczy klubu Ed Woodward.

Zdjęcie Paul Pogba (z lewej) i Neymar podczas gali Złotej Piłki / AFP

WS