PSG z ostateczną ofertą dla Mbappe. Real... zaciera ręce, ale zwrot akcji

Saga transferowa dotycząca Kyliana Mbappe to wręcz "niekończąca się opowieść" - temat Francuza powraca do europejskich mediów niczym bumerang i najciekawsze jest to, że wciąż w tej kwestii nie ma jasnych rozstrzygnięć. Wedle najświeższych doniesień PSG chce niebawem złożyć ostateczną ofertę przedłużenia umowy na ręce swego gwiazdora, ale... na końcu największym wygranym i tak mogą być wicemistrzowie Hiszpanii z Realu Madryt.