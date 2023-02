Po pierwsze - Egipcjanin przebywa na Anfield już pięć i pół roku . Wydaje się, że potrzebuje nowych wyzwań, by ponownie demonstrować na murawie pełnię niebagatelnego potencjału.

Po drugie - Mo chciałby zagrać w Lidze Mistrzów sezonu 2023/24. Z ekipą "The Reds" może się to okazać niemożliwe. Drużyna Jurgena Kloppa zajmuje obecnie siódme miejsce w tabeli i traci dziewięć punktów do miejsca gwarantującego udział w fazie grupowej Champions League.