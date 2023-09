PSG wysłało wiadomość do swojej gwiazdy. Przyszłość Mbappe przesądzona?

W tegorocznym letnim oknie transferowym Kylian Mbappe znowu znalazł się na ustach wszystkich. Znowu wszystkich rozpalały do czerwoności dyskusje o tym, czy zawodnik zostanie w PSG, czy odejdzie do Realu Madryt. Do tego trzeba dodać zachowanie klubu, które ukarało swoją gwiazdę, a nieprzychylnie o nim wypowiadał się nawet prezes. Teraz jednak Nasser al-Khelaïfi zupełnie zmienił retorykę.