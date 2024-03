PSG traci Mbappe i rusza na zakupy. Na celowniku gwiazda Barcelony, astronomiczna kwota

Jak dowiedziała się "Marca" PSG jest gotowe wyłożyć na nastolatka aż 200 milionów euro. Uczyniłoby to młodzieńca drugim najdroższym zawodnikiem w historii. Rekord należy do wspomnianego Neymara , który przechodząc nomen omen z Barcelony do PSG kosztował aż 222 mln euro.

Joan Laporta przed dużym dylematem

Laporta nie sprzeda jednak nastolatka, ponieważ nie chce krótkoterminowych rozwiązań, a ponadto taki ruch i pozbycie się koronnego klejnotu trudno byłoby wytłumaczyć kibicom . Yamal wzbudza bowiem w nich największe emocje z dużej grupy młodych zawodników, która wyłoniła się w ostatnim czasie i jest dumą fanów, mających świadomość, że teraz jeszcze nie tworzą zespołu do zdobywania wielkich trofeów, ale gdy "dorosną", będzie ich na to stać.

Grupa, w której skład wchodzą: Ronald Araujo, Gavi, Pedri, Pau Cubarsí, Alejandro Balde, Fermín Lopez, a przede Yamal, to gwarancja przyszłości, na której musi opierać się nowa Barcelona. Z tego powodu nie dojdzie do sprzedaży największego talentu z tej grupy. Laporta wie, że te 200 milionów euro znacznie odciążyłoby go finansowo, ale na poziomie sportowym byłby to historyczny błąd. Dlatego w październiku zeszłego roku, przedłużając z nim kontrakt, Barcelona wpisała klauzulę odstępnego wynoszącą miliard euro.