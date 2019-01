Trener Paris Saint-Germain Thomas Tuchel przyznał, że chciałby, aby klub pozyskał pomocnika w zimowym okienku transferowym. Najczęściej na kandydata do wzmocnienia paryskiego giganta wymienia się Juliana Weigla z Borussii Dortmund.

Wszystko wskazuje na to, że PSG opuści zimą Adrien Rabiot. Młody Francuz został skreślony przez szefów klubu i otrzymał nawet zakaz wstępu do szatni. Najczęściej łączy się go z Barceloną, ale nawet jeśli pozostanie w PSG, to w najlepszym wypadku czeka go ławka rezerwowych.



Dlatego Tuchel apeluje do szefów, aby wyłożyli pieniądze na zakup nowego pomocnika.

- Mogę powiedzieć, co myślę, ale nie jestem odpowiedzialny za pieniądze i transfery. Moje zdanie jest jasne: potrzebujemy pomocnika - stwierdził Tuchel, cytowany przez "L'Équipe".

Zachodnie media twierdzą, że najlepszym kandydatem jest Julian Weigl z Borussii Dortmund. Tuchel doskonale zna jego potencjał, bo prowadził go, gdy był trenerem BVB.

W 2015 roku Borussia zapłaciła za Weigla tylko 2,5 mln euro, a jeszcze niedawno wyceniany był na 30 mln (źródło Transfermarkt). W ostatnich miesiącach jego wartość rynkowa spadła, bo trener Lucien Favre nie stawia na niego. Młody piłkarz, który był podstawowym zawodnikiem czołowego zespołu Bundesligi, w obecnym sezonie zagrał tylko w czterech meczach ligowych. Nic więc dziwnego, że spekuluje się o tym, że zmieni klub.



Jego kontrakt ma wygasnąć dopiero w 2021 roku, a Borussia podobno chce go zatrzymać, choć jesienią nie grał, jednak interesują się nim wielkie kluby jak Tottenham czy AS Roma, które z pewnością stać na pozyskanie 23-latka.



