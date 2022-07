PSG szykuje nowy kontrakt dla Leo Messiego

Lionel Messi ma już 35 lat, a jego występy w barwach PSG w ostatnim sezonie były rozczarowujące. Przynajmniej dla fanów tej drużyny, ale i dla samego piłkarza. Mimo to paryski gigant, zdaniem hiszpańskiej prasy, zdecydował się zaoferować argentyńskiemu gwiazdorowi nowy kontrakt.

Jak dowiedziała się "Marca", PSG chciałoby zatrzymać u siebie Messiego na dłużej i zamierza zaproponować mu nowy kontrakt, obowiązujący do 2024 roku. W Paryżu wierzą nie tylko w to, że Argentyńczyk jeszcze pokaże, jak wielkim talentem dysponuje i będzie w stanie pomóc w upragnionym triumfie w Lidze Mistrzów, ale i doceniają, jak wielkie pieniądze z tytułu pamiątek, koszulek i umów sponsorskich przyciąga do klubu. A o ile jego forma sportowa może być różna, o tyle to na pewno nie ulegnie zmianie, bo Messi to wielka marka.

Czytaj także: Gigantyczne pieniądze dla Cristiano Ronaldo

Sugeruje się jednak, że sam Messi chciałby poczekać z podejmowaniem decyzji, przynajmniej do zakończenia mundialu w Katarze. To właśnie mistrzostwa świata mają być dla niego punktem granicznym. I momentem, w którym zdecyduje, co dalej z jego karierą.