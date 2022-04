PSG rozgromiło rywala. Świetna współpraca Neymara, Mbappe i Messiego

PSG było zdecydowanym faworytem i udźwignęło oczekiwania. Już po 20 minutach prowadziło 2-0.

W szóstej minucie, po mocnym i precyzyjnym strzale lewą nogą, wynik otworzył Neymar. W 20. minucie, prowadzenie paryżan podwyższył Kylian Mbappe.

Messi podawał, Neymar i Mbappe strzelali

Na uwagę zasługuje też gra Lionela Messiego. Argentyńczyk asystował przy obu trafieniach kolegów. Szczególnie ładna była druga asysta, gdy po długim podaniu od Neymara, przyjął piłkę na klatkę piersiową i wewnętrzną częścią stopy, z woleja, zagrał prostopadle do Mbappe.

PSG dobrze zaczęło, ale po strzeleniu dwóch goli. Spuściło z tonu. Gospodarze próbowali to wykorzystać.

Jeszcze przed przerwą Clermont Foot złapało kontakt. W 42. minucie do siatki trafił Jodel Dossou.

Gospodarze zdominowani w drugiej połowie

Po przerwie PSG poczuło się podrażnione. Nadal atakowało, szukało kolejnych trafień i je znalazło.

W 71. minucie Akim Zedadka zrobił wślizg w polu karnym i zatrzymał Mbappe. Sedzia uznał, że piłkarz Clermont Foot zagrał nieprzepisowo. W efekcie, piłkę na 11. metrze ustawił Neymar i pewnie trafił do siatki.

Trzy minuty później do siatki trafił już sam Mbappe. Tym razem Messi zanotował tzw. asystę drugiego stopnia. Zagrał do Neymara, który popisał się pięknym, długim podaniem, zewnętrzną częścią stopy. Mbappe przyjął piłkę w polu karnym, minął bramkarza i trafił do pustej bramki.

Trzy gole Neymara i Mbappe. Messi z hat-trickiem asyst

Na tym się jednak nie skończyło. W 81. minucie Mbappe i Messi skompletowali hat-tricka. Dla Argentyńczyka był to hat-trick asyst. Ma ich już na swoim koncie 14 w tym sezonie Ligue 1.

Z kolei Mbappe trzeci raz trafił do siatki. Precyzyjnym strzałem z prawego narożnika pola karnego, pokonał bramkarza.

Neymar nie chciał był gorszy i on też zakończył mecz z hat-trickiem. W 83. minucie, po ładnej akcji, Mbappe wbiegł w pole karne i wyłożył piłkę Brazylijczykowi, który trafił do pustej bramki i ustalił wynik na 6-1 dla PSG.

PSG oczywiście pozostało na pozycji lidera Ligue 1. Zespół Thomasa Tuchela pewnie zmierza po mistrzostwo Francji. Paryżanie aż o 15 punktów wyprzedzają Rennes i Olympique Marsylię.

Z kolei Clermont Foot przegrało piąty mecz z rzędu, ale cały czas utrzymuje się tuż nad strefą spadkową, nad którą ma już tylko punkt przewagi. Zespół zajmuje 17. miejsce.