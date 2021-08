Prezes Realu Madryt Florentino Perez walczy o to, by przeprowadzić wymarzony transfer i sprowadzić na Estadio Santiago Bernabeu Kyliana Mbappe.



Piłkarz może dołączyć do "Królewskich" za rok jako wolny zawodnik, lecz sternik Realu chce zakontraktować go już teraz, dlatego zaprezentował włodarzom PSG ofertę transferową, proponując 160 mln za 22-latka.



To gigantyczne pieniądze, biorąc pod uwagę długość kontraktu Mbappe oraz pandemię, która uderzyła w finanse największych klubów świata. Mimo to propozycja Realu nie zadowala przedstawicieli PSG, którzy oczekują większej gotówki w zamian za swoją wielką gwiazdę.



Real Madryt chce Mbappe. Jest reakcja PSG

- Oferta Realu jest bardzo daleka od tego, co chcemy otrzymać za Kyliana. Tak, to około 160 mln euro. Mniej niż zapłaciliśmy za niego w 2017 roku - przyznał dyrektor sportowy PSG - Leonardo - w rozmowie z rozgłośnią RMC. Dodał, że klub chciałby zatrzymać zawodnika i przedłużyć kontrakt, ale Mbappe rzeczywiście chce dołączyć do Realu, a PSG nie zamierza go zatrzymywać, lecz warunki francuskiej ekipy muszą zostać spełnione.



- Wygląda to jak strategia Realu, by usłyszeć od nas "nie" i pokazać, że zrobili wszystko co mogli i pozyskać Mbappe za darmo za rok. Kylian zawsze obiecywał, że nie odejdzie w taki sposób - zdradził Leonardo i dodał: Nie planujemy dalszych rozmów z Realem. Termin mija 31 sierpnia o północy. Tak działa okienko transferowe. Chcemy zatrzymać Mbappe i przedłużyć jego kontrakt.



TB