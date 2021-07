Od 1 lipca 35-latek był wolnym zawodnikiem. Po 16 latach rozstał się bowiem z Realem Madryt, nie przedłużając kontraktu.



Ekipa z Parc des Princes od początku pojawiała się w gronie klubów zainteresowanych sprowadzeniem Ramosa i to właśnie Paryż będzie kolejnym przystankiem w karierze jednego z najlepszych obrońców na świecie.



Oficjalnie. Sergio Ramos piłkarzem PSG

PSG potwierdziło transfer Hiszpana czwartkowym komunikatem. Ramos podpisał dwuletni kontrakt.



- Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę dołączyć do Paris Saint-Germain. To wielka zmiana w moim życiu, nowe wyzwanie i dzień, którego nigdy nie zapomnę. Jestem dumny, że mogę być częścią tak ambitnego projektu, dołączyć do zespołu ze świetnymi zawodnikami. To klub z solidnymi fundamentami, który już sprawdził się na najwyższym poziomie. Chcę dalej rozwijać się w PSG i pomagać zespołowi w zdobywaniu tytułów - stwierdził Ramos po podpisaniu kontraktu.

Nowego piłkarza skomplementował prezes PSG Nasser Al-Khelaifi, twierdząc, że to "jeden z największych piłkarzy naszych czasów".



