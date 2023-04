PSG poległo w klasyku. Druga porażka z rzędu. Zaczyna robić się gorąco

Olympique Lyon wywiozło trzy punkty z Parc des Princes. O porażce Paris Saint-Germain zadecydowało trafienie Bradleya Barcoli. To ósma klęska "Les Parisiens" w 2023 roku, a druga z rzędu. Dwa tygodnie temu przegrali na własnym stadionie z Rennes. Nad grupą pościgową (Lens i Marsylią) mają już tylko sześć punktów przewagi. To już czas, by martwić się o potencjalną utratę mistrzostwa kraju.