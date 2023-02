FC Barcelona - choć miewała ostatnio spore problemy z rejestracją niektórych zawodników i ciągle spiera się w podobnych kwestiach z La Liga - nie ma najmniejszego zamiaru odpuszczać sobie najbliższego lata kolejnych wzmocnień, celując już nie tylko w powrót na mistrzowski tron w kraju, ale i w sukcesy w europejskich pucharach.

Wśród włodarzy klubu panuje przy tym przekonanie, że jednym z koniecznych transferów będzie sprowadzenie kogoś do środka pomocy - zawodnika, który będzie w stanie dać drużynie sporo jakości po całkiem możliwym odejściu Sergio Busquetsa, przymierzanego m.in. do MLS.

Man City oskarżony o złamanie zasad finansowych przez Premier League. WIDEO / PRESS ASSOCIATION / © 2023 Associated Press

FC Barcelona obrała Bernardo Silvę na celownik. O piłkarza powalczy z... PSG

Według licznych spekulacji płynących wprost z Półwyspu Iberyjskiego kimś takim miałby być Bernardo Silva, obecnie związany z Manchesterem City. O ile zakontraktowanie tego zawodnika okazało się niewykonalne w styczniu, o tyle latem pole do popisu dla negocjatorów ze strony "Dumy Katalonii" powinno być znacznie większe.

Problem naturalnie polega na tym, że gracz taki jak Silva budzi spore zainteresowanie również innych dużych ekip. Jak informuje portal le10sport.com do ich grona właśnie miało dołączyć Paris Saint-Germain, czyli... rywalizacja o podpis futbolisty na umowie zrobi się niezmiernie zacięta.

Klub ze stolicy Francji miał zostać zachęcony do działania z powodu faktu, że wycena gracza miała w ostatnim czasie trochę spaść - o ok. 10 mln, do poziomu 70 mln euro. Wydawać by się mogło, że taka kwota tak naprawdę nie robi różnicy Katarczykom będącym w posiadaniu "Les Parisiens", aczkolwiek... z całą pewnością nie tylko na Silvę wydadzą oni spore pieniądze w najbliższych miesiącach.

Bernardo Silva to wciąż ważny element układanki Guardioli w City

Co wybierze sam piłkarz? Cała decyzja z pewnością nie przyjdzie mu łatwo, natomiast na razie musi się on skupić na trwającym sezonie w Premier League, bo trener Pep Guardiola niezmiennie chętnie korzysta z jego usług. W obecnej kampanii Portugalczyk rozegrał jak dotychczas łącznie ponad 30 spotkań we wszystkich rozgrywkach, notując dwie bramki i pięć asyst.

Pomocnik z "The Citizens" związał się w 2017 roku, przechodząc na Etihad Stadium z AS Monaco. Wcześniej reprezentował on barwy lizbońskiej Benfiki, której jest wychowankiem. Na Wyspach zdobył m.in. cztery mistrzostwa, cztery Puchary Ligi i jeden krajowy puchar.

Bernardo Silva / AFP