Paris Saint-Germain jest skłonny rozmawiać z Barceloną o transferze Neymara, podał kataloński "Sport".

Reprezentant Brazylii już od pewnego czasu jest łączony ponownie z "Dumą Katalonii", ale do tej pory francuski klub odmawiał negocjacji w tej sprawie.

To się jednak miało zmienić. PSG jest teraz gotowy do rozmów, a kluczowym czynnikiem może być osoba Antoine'a Griezmanna. Francuski napastnik, w ramach wiązanej umowy, miałby się przeprowadzić do stolicy swojego kraju.



Neymar odszedł z Barcelony do Paryża w sierpniu 2017 roku za rekordowe cały czas 222 miliony euro. Miał być impulsem, który wprowadzi francuski klub na jeszcze wyższy poziom. Nic takiego się nie stało.



Brazylijczyk chce więc wrócić do stolicy Katalonii. W Barcelonie grał w latach 2013-2017.

