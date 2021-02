Klasyk Ligue 1 dla PSG! Po zaciętym starciu gospodarze pokonali Olympique Marsylia 2-0, po bramkach Kyliana Mbappe i Maruo Icardiego. Jak to zazwyczaj bywało w spotkaniach pomiędzy ekipami, na boisku często iskrzyło i w końcówce starcia czerwoną kartkę obejrzał Dimitri Payet.

Arkadiusz Milik zdobył debiutanckiego gola w minionej kolejce Ligue 1 i kibice klubu z południa Francji zapewne mieli nadzieję, że polski napastnik wniesie również swój wkład w prestiżowe starcie z PSG. Tak się jednak nie stało, bowiem były gracz Napoli zmagał się z kontuzją.

W ostatnim ligowym klasyku pomiędzy PSG a Olympique Marsylia atmosfera była bardzo napięta. Sędzia pokazał pięć czerwonych kartek, a stosunki pomiędzy Neymarem i Alvaro Gonzalezem pozostają niezbyt przyjazne do dziś.

Nic więc dziwnego, że od samego początku meczu na boisku obserwowaliśmy sporo walki. Piłkarsko lepiej prezentowali się jednak gracze PSG, którzy objęli prowadzenie już w 9. minucie meczu.

Po przejęciu w środkowej części placu gry, futbolówka trafiła do Angela Di Marii. Argentyńczyk świetnie zagrał z głębi do Kyliana Mbappe, a ten minął interweniującego defensora i pewnie wpakował piłkę do siatki.

Paryżanie prezentowali się o wiele lepiej i po kilkunastu minutach zdobyli kolejnego gola. Alessandro Florenzi popędził prawą stroną boiska i zagrał w pole karne. Tam najlepiej zachował się Mauro Icardi i pomimo asysty Gonzaleza uderzył tyłem głowy. Piłka nabrała sporej rotacji, a następnie "przelobowała" golkipera "l’OM".

Odpowiedź zawodników z Marsylii nie była godna pochwały. Florian Thauvin wpadł w Marco Verrattiego i sędziowie musieli rozdzielać przepychających się piłkarzy.

Icardi był bliski trafienia do siatki także w drugiej połowie starcia. Tym razem dobrze zablokował go jednak Hiroki Sakai i były napastnik Interu nie zdołał dopełnić formalności.

W doliczonym czasie gry czerwoną kartkę obejrzał Dimitri Payet. Skrzydłowy Marsylii w brutalny sposób sfaulował Verrattiego.



Ligue 1- wyniki, tabela, strzelcy

PA



24. kolejka Francja - Ligue 1

2021-02-07 21:00 | Stadion: Orange Vélodrome | Arbiter: Benoît Bastien Olympique Marsylia Paris Saint-Germain FC 0 2 DO PRZERWY 0-2 K. Mbappé 9' M. Icardi 24'

0 2 Olympique Marsylia Paris Saint-Germain FC Mandanda Sakai González Ćaleta-Car Nagatomo Rongier Gueye Kamara Thauvin Germain Payet Rico Florenzi Marquinhos Kimpembe Kurzawa Gueye Verratti Paredes Di María Icardi Rivero Mbappé SKŁADY Olympique Marsylia Paris Saint-Germain FC Steve Mandanda Sergio Rico Hiroki Sakai 88′ 88′ Alessandro Florenzi 78′ 78′ Álvaro González Soberón Marquinhos Duje Caleta-Car Presnel Kimpembe 56′ 56′ Yuto Nagatomo Layvin Kurzawa 88′ 88′ Valentin Rongier Idrissa Gana Gueye 49′ 49′ Pape Alassane Gueye Marco Verratti Boubacar Kamara 45′ 45′ 66′ 66′ Leandro Daniel Paredes 78′ 78′ Florian Thauvin 11′ 11′ Angel Di Maria 56′ 56′ Valère Germain 24′ 24′ 53′ 53′ 65′ 65′ Mauro Emanuel Icardi Rivero 90′ 90′ Dimitri Payet 9′ 9′ Kylian Mbappé REZERWOWI Yohann Pelé Alexandre Letellier Leonardo Julián Balerdi Rossa Mitchel Bakker 56′ 56′ Pol Mikel Lirola Kosok 88′ 88′ Thilo Kehrer 78′ 78′ Lucas Perrin 66′ 66′ Luis Helio Pereira Danilo 88′ 88′ Mickaël Cuisance Julian Draxler Saîf-Eddine Khaoui Alcantara Rafinha Cheick Souare 11′ 11′ 88′ 88′ Pablo Sarabia García 56′ 56′ Darío Ismael Benedetto 88′ 88′ Moise Bioty Kean 78′ 78′ Luis Henrique Tomaz de Lima 65′ 65′ . Neymar

STATYSTYKI Olympique Marsylia Paris Saint-Germain FC 0 2 Posiadanie piłki 53,3% 46,7% Strzały 8 12 Strzały na bramkę 4 4 Rzuty rożne 7 1 Faule 12 12 Spalone 2 3