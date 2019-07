Saga z Neymarem w roli głównej zaczyna się rozkręcać. Barcelona miała zaoferować Paris Saint-Germain pieniądze i dwóch zawodników, ale mistrzowie Francji nie zamierzają sprzedawać Brazylijczyka za mniej niż 222 miliony euro.

Dziennik "As" doniósł we wtorek, że "Duma Katalonii", która chciałaby odzyskać Neymara, zaoferowała mistrzom Francji 40 milionów euro plus Philippe'a Coutinho i Ousmane'a Dembele.

Jednak źródło zbliżone do rozmów twierdzi, że PSG nie jest zainteresowane sprzedażą piłkarza za mniej niż 222 miliony euro, a więc za tyle, za ile kupiło go z Barcelony w 2017 roku. Ta kwota to rekord transferowy w futbolu.



Na razie mistrzowie Hiszpanii pozyskali jedną wielką gwiazdę. Z Atletico Madryt przyszedł Antoine Griezmann. Za francuskiego mistrza świata z zeszłego roku zapłacono 120 milionów euro.

Już wcześniej na Camp Nou zapewniono sobie usługi holenderskiego pomocnika Frenkiego de Jonga, a po stronie zysków są także Brazylijczycy - bramkarz Neto i młody obrońca Emerson, który został jednak wypożyczony do Betisu Sewilla.

