Piłkarze Paris Saint-Germain Neymar i Thiago Silva polecieli do Brazylii, by uciec od pandemii koronawirusa. Napływają jednak sprzeczne informacje, czy uczynili to za zgodą klubu.

Francuski dziennik "Le Parisien" informując o wyjeździe Neymara, twierdził, że piłkarz złamał nie tylko klubowe zalecenia, ale i państwowe, odlatując do Brazylii prywatnym samolotem.

Nieco lżej sprawę opisuje ESPN, który dostał potwierdzenie ze strony PSG, że Neymar faktycznie, wraz z Thiago Silvą, udał się do Brazylii. Źródła z klubu twierdzą jednak, że obaj zawodnicy zdążyli wylecieć jeszcze przed zakazem, a także, że uczynili to za zgodą klubu.



Pikanterii sprawie dodaje jednak fakt, że choć ESPN utrzymuje, że we wtorek rano piłkarze byli już w Brazylii, to partnerka Thiago Silva w mediach społecznościowych publikowała wideo nagrane w Paryżu.



Francuska Ligue 1 została zawieszona z uwagi na pandemię koronawirusa. Nie wiadomo, kiedy można spodziewać się wznowienia rozgrywek i czy sezon zostanie dokończony.