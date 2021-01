Saga związana z możliwym odejściem Leo Messiego z FC Barcelona trwa w najlepsze. Jednym z klubów, które zagięły parol na Argentyńczyka jest PSG. O komentarz w tej sprawie został poproszony szkoleniowiec paryżan - Mauricio Pochettino.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lionel Messi brutalnie sfaulował rywala. Dostał czerwoną kartkę (ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

W jakiej drużynie w przyszłym sezonie będzie występował Messi? Odpowiedź na to pytanie poznamy dopiero na finiszu rozgrywek.

Reklama

Umowa Argentyńczyka wygasa 30 czerwca i choć już teraz może on oficjalnie negocjować warunki kontraktu z dowolnym pracodawcą, poinformował, że nie podejmie żadnych rozmów przed zakończeniem bieżącej kampanii.

O sprowadzenie Argentyńczyka usilnie stara się PSG. Dyrektor sportowy paryżan - Leonardo - przyznał, że gwiazdor Barcelony znajduje się na liście życzeń francuskiej ekipy.

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź!

Do sprawy odniósł się także trener Pochettino, który na początku stycznia został nowym szkoleniowcem klubu z Parc des Princes.

- Wiele się o tym mówi. Kluby mają strategię, by wzmacniać swoje kadry. Na koniec zobaczymy, co się wydarzy. Moim obowiązkiem jest szanować piłkarzy, którzy grają w innych zespołach - stwierdził Argentyńczyk w rozmowie z hiszpańskim "Asem".

- Który trener nie chciałby mieć w ekipie piłkarza tego kalibru? Rozumiem te pytania, ale to szukanie kontrowersji. To niebezpieczne pytanie, bo moje słowo może zostać wyrwane z kontekstu - dodał 48-letni szkoleniowiec, zapytany o to chęć pozyskania Messiego.

TB

Ligue 1 - wyniki, terminarz, tabela, strzelcy