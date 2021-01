Przyszłość Leo Messiego wciąż pozostaje wielką niewiadomą. Wielkie nadzieje na zakontraktowanie asa FC Barcelona ma PSG. W Paryżu z wielką ochotą przywitałby geniusza z Rosario jego rodak - Leandro Paredes. - Każdy chce mieć Messiego w swoim zespole - przyznał 26-latek.

Messi już latem chciał opuścić Camp Nou. Klub ostatecznie mu na to nie pozwolił, lecz po zakończeniu sezonu nikt nie będzie już w stanie zatrzymać Argentyńczyka.



30 czerwca wygasa kontrakt 33-letniego gwiazdora. Messi już więc teraz mógłby podpisać kontrakt z innym klubem, lecz jak sam przyznał, do końca rozgrywek nie będzie prowadził żadnych negocjacji.



Na czele klubów zainteresowanych sprowadzeniem Messiego jest PSG. Dyrektor sportowy paryżan - Leonardo - przyznał, że piłkarz Barcelony znajduje się na liście życzeń francuskiej ekipy ( więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ - kliknij ).



Na transfer Messiego do PSG liczy jego rodak - Paredes.



- To naturalne, że każdy chce mieć Messiego w swoim zespole. To jednak rola dyrektora sportowego i prezydenta Nassera Al-Khelaifiego, by podjąć decyzję o namówieniu go do podpisania kontraktu - stwierdził Paredes, cytowany przez portal Goal.com. - To także decyzja Messiego. On wybierze, co jest dla niego najlepsze, ale oczywiście świetnie byłoby mieć u boku takiego piłkarza jak on - dodał piłkarz PSG.



