Kylian Mbappe miał poprosić o transfer, donoszą hiszpańskie media. Najlepszym piłkarzem Ligue 1 interesuje się Real Madryt.

20-latek już w zeszłym miesiącu powiedział, że jego przyszłość może być gdzie indziej. Teraz, według stacji El Chiringuito, napastnik poprosił o transfer.

Thomas Tuchel, szkoleniowiec PSG, przyznał ostatnio, że nie może zagwarantować utrzymania składu.

"Jako trener, chciałbym, abyśmy pracowali razem, ale to jest piłka nożna i nie jesteśmy naiwni. Wiele klubów działa na rynku transferowym, który jest szalony. Chcę widzieć ich w naszym zespole, ale jeśli nie, to znajdziemy rozwiązanie" - stwierdził.

Z kolei Mbappe, który został wybrany najlepszym zawodnikiem Ligue 1, tak powiedział o swojej przyszłości.

"To jest dla mnie bardzo ważny moment, dochodzę do punktu zwrotnego kariery. Wiele się tutaj nauczyłem i czuję, że nadszedł czas, aby przejąć odpowiedzialność. Może to stać się w PSG, co byłoby wielką przyjemnością, albo gdzie indziej już przy nowym projekcie" - mówił.

W kontekście ewentualnego transferu mistrza świata 2018 wymienia się przede wszystkim Real Madryt.

Zinedine Zidane to przecież rodak Mbappe, a po słabym poprzednim sezonie "Królewscy" mają przejść rewolucję. We wtorek klub poinformował o pozyskaniu Luki Jovicia, cały czas głośnio jest o pozyskaniu Edena Hazarda, a dziennikarze spekulują także o Paulu Pogbie.



