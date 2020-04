Paris Saint-Germain raczej odda Kyliana Mbappe za darmo po wygaśnięciu kontraktu, niż sprzeda go do Realu Madryt, poinformował dziennik "As".

"Królewscy" mają mieć bardzo dużą chrapkę na 21-letniego napastnika. Bardzo chciałby go w drużynie Zinedine Zidane. Obaj są przecież Francuzami.

Trener Realu będzie musiał jednak uzbroić się w cierpliwość. PSG nie zamierza bowiem sprzedawać Mbappe, a kontrakt napastnika wygasa z końcem czerwca 2022 roku.



To jednak dużo czasu i wiele się może jeszcze w tej kwestii zmienić. Tym bardziej, że nie tylko "Królewscy" są zainteresowani młodym Francuzem. W tym kontekście podaje się też m.in. Liverpool. Zawodnik jest wyceniany przez portal transfermarkt na 180 milionów euro.



Mbappe w obecnym sezonie w 33 meczach we wszystkich rozgrywkach strzelił 30 goli i zaliczył 17 asyst. 21-letni zawodnik, mimo młodego wieku, może pochwalić się już wieloma sukcesami. Przede wszystkim jest mistrzem świata z 2018 roku, trzy razy zdobywał mistrzostwo Francji, dwa razy Superpuchar Francji, a po raz Puchar Francji i Puchar Ligi. Indywidualnie był natomiast piłkarzem roku na Loarą czy królem strzelców.